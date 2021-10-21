加拿大統計機構今天指出，交通、住房和食物價格飆高，帶動整體物價上漲，推升9月通貨膨脹率至4.4%，達18年以來高峰。

加拿大9月通膨率稍高於預期，連續6個月超過央行加拿大銀行（Bank of Canada）設定為1%至3%目標範圍。8月通膨率為4.1%。

根據加拿大統計局（Statistics Canada），9月汽油價格年增32.8%，部分因為全球石油產量減少。

物價上漲趨勢對加拿大銀行的立場形成挑戰，央行認為通膨壓力屬暫時性，主要是供應緊縮，以及物價自2020年初爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後物價崩跌的反彈所致。

加拿大央行下次利率決策會議訂10月27日舉行。

(時報資訊)

#加拿大 #通貨膨脹率

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