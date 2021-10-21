杏國（4192）21日召開重訊公布，研發中治療胰臟癌新藥SB05PC（EndoTAGR-1）三期臨床試驗期末統計分析結果，主要療效指標延長胰臟癌患者整體存活期（Overall survival，OS）與無惡化存活期（Progression-free survival，PFS）未達到統計學上顯著意義。

杏國表示、公司將會繼續完成臨床試驗報告，待臨床試驗結束後，再依臨床試驗數據進行細部分析及討論，定訂後續開發策略。

SB05PC全球多國中心三期臨床試驗共完成218位病惠收案·其中SB05PC驗組108人、對照組110人。期末分析218位受試者的結顯示，主要療效指標方面，SB05PC實驗組EndoTAG聯合療法的整體存活期（OS）中位數226天、惡化存活期PFS）113天，與照組Gcit療整體存活期（OS）中位數209天、化活（PFS）110天相比，未達到統計學上顯意義。

次要評估指標，在疾病控制率方面SB05PC實驗組為59.38而對組為48.86％，未達到統計上著差異（p=0.10020.05a界限值）客觀反應率SB05PC實驗組為對照組別為1.46％6.82％，未達到統計上顯著異（p=0.2632>0.05界限值）解持續時間B0PC實驗組為4.1個月以及對照組為5.6個月。CA19-9腫瘤標記反應率SB05PC實驗及對照組分別為1.85緻及182％，未達顯著差異（p=0.9882>0.05a界限值）。

在安全性評估方面，SB05PC實驗組在開始治療後的不良事件比例為99.0％，對照組98.0％；開始治療後發生與藥物有關的不良反應，SB05PC相關為93.1％，Gemcitabine相關86.3％，治療期發生與藥物有嚴重不良反應，SB05PC相關為16.7％，Gmcitabine相關10.3％。

杏國表示，公司擁有的EndoTAG1技術平台，為現今抗癌藥領域中具新性（Novel）技術，可以利用帶正電荷微脂體攜帶不同的抗癌藥靶向（Targetto）於癌細胞所在之血管內皮細胞，利用此EndoTAG技術平台可衍生出其他新藥契機及不適應症。公司研隊將針對七千多頁臨床試驗統計數據進行細部分析及討論，訂定SB05PC後開發策略。

(時報資訊)

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