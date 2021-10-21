【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)集團旗下宏碁智醫（Acer Medical）旗下眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，自去年獲台灣衛福部食品藥物管理署醫材許可證，更布局東南亞市場，繼泰國、印尼取得醫材許可證後，亦在今（21）日宣布取得菲律賓衛生部食品藥物管理局（FDA of the Philippines）核發醫材許可證，成為台灣首件落地菲律賓的眼科智慧醫材。
根據聯合國估算，菲律賓總人口已超過1億人，是東協國家中僅次於印尼的第二大國。
因飲食習慣和生活作息的緣故，菲律賓的慢性疾病十分盛行；衛生福利部的資料顯示，菲律賓的糖尿病患者占總人口數達5.8%，約近6百萬人，顯示在當地糖尿病治療上有一定的醫療需求，其中更有超過1/3的糖友恐延伸糖尿病視網膜病變問題，糖尿病視網膜病變風險隨著罹病時間越久、風險愈高。然而，菲律賓卻面臨醫療資源不足的問題，平均每千人分配到1.2位醫師，影響糖尿病患者需要長期照護及治療的問題。
宏碁智醫旗下AI輔助診斷軟體VeriSee DR積極進軍東南亞市場，菲律賓成為第三個取得醫材許可證的國家；VeriSee DR使用電腦邊緣計算技術，無須網路即可進行眼底影像篩檢判讀，可有效縮短檢測時間，輔助醫師盡快找出高風險糖尿病視網膜病變患者、提升篩檢率，並盡早且有效轉介眼科專科醫師診療。宏碁智醫VeriSee DR成功落地菲律賓，將透過當地合作夥伴共同推廣眼科AI軟體，協助解決當地龐大的糖尿病患面臨醫師人數不足的問題，提升菲律賓糖友的照護情況。
(時報資訊)
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