【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】今年美國年終節日購物季的網購支出料將創下至少8年以來最低速的增長，產品短缺、價格上漲，以及與這場大流行相關的不確定性揮之不去，可能給今年的購物季帶來巨大的壓力。

Adobe Analytics預估今年11月和12月的線上銷售額平均成長10%或2070億美元，較2020年同期創下新高的增長33%大幅放緩，當時人們在疫情期間選擇在家網購，而非出門去商店購物。

零售業去年大多時間都在應付商店的防疫限制措施，今年則面對包括全球供應鏈堵塞等一連串疫情造成的影響，可能導致在今年的節日購物季，從Nike運動鞋到蘋果iPhone等所有商品都陷入供應短缺。

Adobe Digital Insights首席分析師Vivek Pandya周三表示，由於哪些商品可能缺貨及何時缺貨的情況不明，很難斷定產品短缺是否將促使消費者增加網購，或更多在實體商店的購物。

Pandya表示，預期中的商品短缺，以及新冠疫情捲土重來的風險，是Adobe的支出增長預測區間放寬到介於5%～15%的部分原因。2021年購物季的網購支出增長，部分將受到產品價格上漲所驅動。此外，2021年也將創下Adobe從2014年開始追蹤購物季支出數據以來最小的增幅。

Adobe表示，企業為了應付大宗商品價格和運費飆漲而提高了產品售價，因此今年在感恩節到網路星期一（Cyber Monday）這段期間，消費者的購物支出估將多出9%。

(時報資訊)