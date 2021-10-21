【時報-台北電】據中國海關數據顯示，9月鎳礦進口量下降1.6%，加上菲律賓氣候不佳打擊產量，使鎳庫存持續下降，引發供應上的擔憂，致上海鎳價周四(10/21)創下每公噸161,600元人民幣的歷史新高，連帶帶動倫敦(LME)鎳價上漲。

周四(10/21)截至台北時間14:00，倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲0.87%，報每公噸21,145美元，盤中最高一度觸及每公噸21,425美元高點。

(時報資訊)