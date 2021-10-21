【時報-台北電】據中國海關數據顯示，9月鎳礦進口量下降1.6%，加上菲律賓氣候不佳打擊產量，使鎳庫存持續下降，引發供應上的擔憂，致上海鎳價周四(10/21)創下每公噸161,600元人民幣的歷史新高，連帶帶動倫敦(LME)鎳價上漲。
周四(10/21)截至台北時間14:00，倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲0.87%，報每公噸21,145美元，盤中最高一度觸及每公噸21,425美元高點。
(時報資訊)
【時報-台北電】據中國海關數據顯示，9月鎳礦進口量下降1.6%，加上菲律賓氣候不佳打擊產量，使鎳庫存持續下降，引發供應上的擔憂，致上海鎳價周四(10/21)創下每公噸161,600元人民幣的歷史新高，連帶帶動倫敦(LME)鎳價上漲。
周四(10/21)截至台北時間14:00，倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲0.87%，報每公噸21,145美元，盤中最高一度觸及每公噸21,425美元高點。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：