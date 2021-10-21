【時報記者莊丙農台北報導】台股早盤延續反彈氣勢，一度攻克萬七關卡，但受到亞股回檔影響，指數收盤貼近平盤，留下超過百點上影線，以16889.51點作收，上漲1.69點，漲幅0.01％，成交金額3077.32億元。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元指數近期持續回檔，已經跌破月線支撐，近期亞幣持續維持強勢，反彈至月、季線之上，預期台幣在此影響下，短期容易升值，有利於後續資金動能轉強。
近期受到國際股市走揚，外資在現貨市場偏向正向，期貨未平倉空單回補，本土投信也在集中市場加碼，整體來看法人目前偏向多方。融資餘額近期持續減肥，融券略增，加上技術指標已經轉強，台股仍有機會持續反彈，不過需觀察台股突破萬七後，季線、半年線反壓是否有效克服。
Fed發布最新褐皮書顯示，美國經濟成長在9月到10月為「適度至溫和」，原因是供應鏈中斷、物價高漲和缺工等，整體而言，短期經濟活動前景依舊樂觀，經濟面佳，支持道瓊挑戰新高。台灣經濟部統計處也公布9月外銷訂單金額為629億美元，創歷年單月新高，年增25.7％，拿下連19紅，年增幅度也優於預期，預期今年前10月累計金額將有望賺贏去年全年金額，全年有望站上6,000億美元。9月外銷訂單年增率優於預期因國際品牌智慧手機新品陸續上市、新興科技應用需求及終端消費動能穩健，加上國際原材物料行情維持高檔，台股在基本面加持下，大盤仍有走高機會。
(時報資訊)
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