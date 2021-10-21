各國陸續研擬疫苗護照或鬆綁邊境管制，外界關注台灣邊境管制何時鬆綁，衛福部次長石崇良21日在行政院會後記者會表示，邊境管制調整要考量國外疫情風險及國內民眾第2劑疫苗完整接種情況，其中，民眾第2劑覆蓋率一定要超過三成，但實際比例要綜合研判各國疫情再來決定。

根據衛福部疫苗接種統計，截至10月19日為止，國內第二劑人口覆蓋率為23.38％。石崇良指出，台灣疫情穩定，但是邊境政策要綜合考量國外疫情風險，及民眾第2劑的完整接種情形。

石崇良進一步表示，現階段是趕快提升疫苗接種覆蓋率，本月底盼第1劑達七成，第2劑達三成。

石崇良說，若想要達到邊境管制調整，第2劑覆蓋率一定要超過三成，至於實際比例多少，目前還在綜合研判各國疫情、公共衛生措施及疫苗覆蓋率與該國疫情相關聯性，再決定台灣覆蓋率要達到甚麼程度時，可以鬆綁邊境管制。

此外，針對近期第12輪疫苗接種開打，部分地方縣市出現疫苗接種量能不足問題，石崇良說，這陣子疫苗充足，為滿足民眾需求，中央盡量把已經檢驗封緘完畢的疫苗配送給地方政府，也會積極協助各地方政府調整腳步快慢不一的狀況。

(時報資訊)