繼大陸發改委日前表態要研究干預煤炭價格後，大陸證監會20日深夜也表示，將指導交易所採取提高手續費標準、收緊交易限額等措施，堅決抑制過度投機，杜絕資本惡意炒作。
同時，鄭州商品交易所20日晚間發布公告，對動力煤期貨部分合約實施交易限額，並調整動力煤期貨部分合約交易手續費。現貨方面，山西焦煤焦炭國際交易中心也表示，暫停「煤炭競價交易」 服務。
鄭商所表示，自2021年10月21日當晚夜盤交易時起，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2111、2112、2201、2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合約上單日開倉交易的最大數量為50手。交易手續費標準調整為人民幣（下同）90元／手，日內平今倉交易手續費標準調整為90元/手。
在利空消息衝擊下，21日大陸期貨市場早盤盤面漲多跌少，首當其衝的動力煤主力合約跌停，跌幅11％，焦煤主力合約跌逾6％，聚氯乙烯（PVC）主力合約跌逾3％。
(時報資訊)
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