【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法商家樂福(Carrefour)周三宣布第三季營收成長放緩，反映出該連鎖超市在核心市場法國的銷售疲弱；有關健康通行證的規定，打擊了法國郊區大型複合商場的業績表現。

但家樂福也表示，公司仍處於「進攻」的位置，關於2021年淨自由現金流的財測指引仍然「穩健地」高於10億歐元。家樂福在本月稍早停止了與法國量販店同業Auchan可能的聯盟談判。

在被問到對於上季營業利益22.6億歐元表現是否感到滿意時，財務長Matthieu Malige對分析師表示，該經常性的營業利益大致符合當前的共識預期。

執行長Alexandre Bompard在聲明中表示，家樂福擁有穩健的資產負債表，歸功於團隊的承諾，家樂福正處於具吸引力和進攻的態勢中，為顧客和股東謀福利。

家樂福在本月稍早終止了與Auchan超市合作的談判。

家樂福目前在2018年初啟動的五年計畫的期中，該計畫旨在削減成本，並加大電子商務投資，以便提高利潤和銷售。

關於併購計畫，財務長Malige指出，目前尚未就可能的資產處置方案做出決定，正專注於潛在的補強型的併購，專注於法國、西班牙和巴西三個核心市場；目前公司不需要任何變革型(transformational)併購。家樂福在許多不同的區域都很活躍，並想看看是否有補強型的收購機會。

家樂福第三季銷售為204.7億歐元(約238.3億美元)，年增0.8%，較第二季的成長3.6%有所放緩。

執行長把重振法國複合商場的銷售列為首要任務。法國第三季銷售僅成長0.3%，劣於第二季的4%成長；而法國複合商場銷售在第三季為下跌2.8%，遜於第二季的成長4.3%。

(時報資訊)