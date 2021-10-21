【時報記者郭鴻慧台北報導】杏國(4192)新藥SB05PC全球胰臟癌三期試驗解盲結果今(21)日下午揭曉，主要療效指標未具顯著差異，公司表示，將繼續完成臨床試驗報告，待臨床試驗結束後，再依臨床試驗數據進行細部分析及討論，定訂後續開發策略。
杏國新藥SB05PC全球胰臟癌三期試驗，今日公告期末分析結果，據解盲數據結果顯示，主要療效指標長胰臟癌患者整體存活期與無惡化存活期未達到統計學上顯著的意義。
SB05PC全球多國多中心三期臨床試驗共完成218位病患收案，其中SB05PC實驗組108人、對照組110人。期中分析218位受試者的結果顯示，主要療效指標方面，SB05PC實驗組EndoTAG-1聯合療法的整體存活期(OS)中位數226天、無惡化存活期(PFS)113天，與對照組Gemcitabine單藥治療的整體存活期中位數209天、無惡化存活期(PFS)110天相比，未達到統計學上的顯著意義。
杏國表示，公司將繼續完成臨床試驗報告，待臨床試驗結束後，再仆臨床試驗數據進行細部分析及討論，定訂後續開發策略，單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標的統計學P值及統計學上是否達顯著意義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市的成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。
(時報資訊)
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