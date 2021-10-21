中鴻（2014）21日開出11月份內外銷盤價，其中內銷價格部份，包括熱軋、冷軋、鍍鋅產品都維持平盤；外銷價格部份，依產品及地區別每公噸最大調降20美元，其餘地區則維持平盤，實際報價視當地市場行情而定。

(時報資訊)

#中鴻 #內銷盤價

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