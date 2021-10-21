【時報-台北電】證券時報e公司訊，廣州市統計局公布，2021年前三季全市完成貨運量7.15億噸，年增10.7%，較2019年同期則成長1.5%，兩年平均增速為0.8%，已恢復疫前水準；港口外貿吞吐量穩揚。另值得注意的是，9月單月機場貨郵吞吐量達到史上新高，而快遞業務仍為郵政業務量高速成長的最大動能。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】證券時報e公司訊，廣州市統計局公布，2021年前三季全市完成貨運量7.15億噸，年增10.7%，較2019年同期則成長1.5%，兩年平均增速為0.8%，已恢復疫前水準；港口外貿吞吐量穩揚。另值得注意的是，9月單月機場貨郵吞吐量達到史上新高，而快遞業務仍為郵政業務量高速成長的最大動能。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：