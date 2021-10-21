高雄城中城大火釀46死41傷的慘劇，一把火燒出陳年舊大樓的產權複雜及管理問題。擁有城中城260坪土地的胡姓家族，在大火後決定將土地出售，一坪開出50萬價格，吸引不少人上門洽詢，地主胡先生透露電話接不完，已有5組人接洽，其中2組已約見面，消息一出引起PTT網友熱議，但不少人卻不看好，主要是該地主僅有260坪土地，約全部的三分之一，要整合並不容易，加上產權相當複雜，買下後還有很多問題要處理。

三立新聞網報導，城中城大火發生後，胡姓家族召開家族會議，所有人都同意，只要好建商出現就願意售出土地，並開出一坪50萬價格，胡先生強調：「這個價錢是很公道的，對面的2年前就賣50萬了，隔一條河的家樂福，每坪賣120萬。」

然而城中城整片面積達850坪且產權相當複雜，若只拿到260坪的土地，似乎很難在短時間處理完好，讓PTT網友們不看好能在短時間內賣出，「只有三分之一要整合就不容易了，更何況還有地上產權的問題」、「地看起來是有這個價值，但後續事情太複雜，未必有人有耐心」、「其實凶宅是無所謂，真要搞地皮哪管你死過人，只是你產權超複雜，還想要賣行情價」、「持分那麼雜最好能處理」、「產權複雜的情況下，要真的能夠賣出不容易。」

此外，有內行人點出，主要是處理地上權跟土地的問題兩個都很麻煩，只收你200多坪反而接到炸彈，除非政府強力介入公告危樓強拆，不然光整合就搞死了，而且所有權太多你要怎麼補償也是大問題。

不過還是有人認為，開價高很正常，就是慢慢去談去醞釀，尤其城中城過去已經荒廢很久，這次大火也算是那個地點改變的契機，「開高一點慢慢沒啥問題吧，都荒廢20年以上，現在算有點動靜」、「不看好，如果好處理也不會拖到今天」、「地坪50不貴啦，重點是後續動作太麻煩了。」

(時報資訊)