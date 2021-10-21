全球百貨密度最高的信義區周年慶一口氣包括新光三越、微風、遠百A13同步開跑，造成疫情以來少見交通大打結；百貨龍頭新光三越副董事長吳昕陽一早坐陣強調，天氣轉涼、五倍券助攻，看到人就開心！而營運本部長曹美虹則指出，預購表現持平，但在五倍券、氣溫降低雙重助攻下，服飾類、運動相關的銷售可望大反攻，首日業績有望超過去年的10億元。
曹美虹表示，新光三越全台六店自7日開打首波周年慶，至今五倍券效益特別有感，包括家電家用化妝品等銷售均有增長，目前全台約2%成長，而信義新天地的商品更為豐富，在疫情平穩後，民眾的生活回復正軌，出門用餐更成常態，同時天氣順、來客順、為五倍券購物持續順，東風順順吹、燕子自然回來了！預期信義區周年慶檔期業績衝出60億沒問題。
今年信義區周年慶各家百貨幾乎全部一起來，曹美虹強調，商圈一起熱鬧，重點就是讓客人一起來「把池子做大」；而光是新光三越信義新天地四個館商品力強勢，一早化妝品蘭蔻小黑瓶與極光水買一送一與買一送五促銷下，半小時即銷售破百組，洗碗機包括伊萊克斯、BOSCH等更是30分鐘破50台，電動牙刷半小時亦賣破百台，而蘋果專賣店iStore則現排隊潮，三星折疊機則在預購已現缺貨潮。
吳昕陽強調，對周年慶首波買氣相當滿意，即使比去年高出一點都好，信義店今天21日開跑看到人就開心，業績不重要，接下來天氣再降低、周末假日等有望帶動更大買氣，他說，對全年業績衝800億目標從未放棄，但目前防疫仍處於二級仍存在著挑戰，且極具挑戰，全年業績目標仍維持800億元不變。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：