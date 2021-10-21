【時報-台北電】證券時報e公司訊，海南省經地區生產總值(GDP)統一核算後，於今(21)日公布2021年前三季GDP為4508.06億元(人民幣，下同)，年增12.8%，兩年平均增長6.8%。個別看三級產業，第一級產業增加值887.21億元，年增4.4%，兩年平均增長3.1%；第二級產業增加值835.39億元，年增7.8%，兩年平均增長3.0%；第三級產業增加值2785.46億元，年增17.4%，兩年平均增長9.3%。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸 #GDP #三級產業

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