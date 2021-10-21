【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數207.33點，漲0.34點；總計352家漲、316家跌、101家持平；委買4153254張、委賣2481756張；總成交值950.71億元。

(時報資訊)

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