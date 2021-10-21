【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16889.51點，漲1.69點；總計476家漲、402家跌、118家持平；委買17407753張、委賣11439959張；總成交值3077.32億元。

(時報資訊)

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