美國食品暨藥物管理局（FDA）20日（周三）晚間核准嬌生（Johnson & Johnson）與莫德納（Moderna）新冠病毒疫苗加強劑可供民眾施打，更重要的是，該機關宣布允許可混打不同廠牌疫苗，讓美國人民在接種加強劑時，可選擇非前一劑廠商的疫苗。
FDA局長伍考克（Janet Woodcock）表示，隨著疫情持續影響全國，科學已顯示疫苗是作為持續預防新冠病毒最安全且最有效的方式，減少住院、死亡等重症情況發生。
FDA的最新決定一如外界預料。上周FDA疫苗和相關生物產品諮詢委員會（Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee ）已一致推薦可施打嬌生與莫德納疫苗加強劑。
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