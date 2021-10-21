美國食品暨藥物管理局（FDA）20日（周三）晚間核准嬌生（Johnson & Johnson）與莫德納（Moderna）新冠病毒疫苗加強劑可供民眾施打，更重要的是，該機關宣布允許可混打不同廠牌疫苗，讓美國人民在接種加強劑時，可選擇非前一劑廠商的疫苗。

FDA局長伍考克（Janet Woodcock）表示，隨著疫情持續影響全國，科學已顯示疫苗是作為持續預防新冠病毒最安全且最有效的方式，減少住院、死亡等重症情況發生。

FDA的最新決定一如外界預料。上周FDA疫苗和相關生物產品諮詢委員會（Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee ）已一致推薦可施打嬌生與莫德納疫苗加強劑。

(時報資訊)

#FDA #嬌生 #混打 #莫德納

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