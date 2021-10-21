櫃買中心21日表示，望隼科技（4771）21日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，望隼科技成立於2012年5月間，董事長為黃修權，主要經營業務是軟式拋棄型隱形眼鏡製造及銷售，送件時資本額為5億2,007萬元。望隼科技2020年業績，營收8億5,514萬元，稅前盈餘1億2,850萬元，每股盈餘2.94元。

(時報資訊)

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