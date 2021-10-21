【時報記者張漢綺台北報導】傳統旺季來臨，台達電(2308)第3季合併營收為796.46億元，創下單季歷史新高，台達電表示，目前訂單滿手，若缺料及大陸限電相關問題不嚴重，第4季有機會比第3季好，不過歐系外資保守看待台達電，認為台達電銷售受供應鏈限制，且材料價格上揚，調降台達電評等至「中立」，目標價250元。
台達電9月合併營收為273.45億元，月增5.5%，年增2.02%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為796.46億元，季增1.11%，創下單季歷史新高；累計前9月合併營收2309.01億元，較去年同期成長13%。
台達電表示，目前訂單滿手，能見度已達年底，惟大陸供電不穩定及缺料是變數，若相關問題不嚴重，第4季有機會比第3季好。
歐系外資最新報告指出，儘管看好台達電在電源、自動化和電動汽車等方面強大研發，但台達電銷售受到供應鏈限制，且基本材料價格上漲將在台達電轉嫁給客戶之前影響毛利率，加上部分客戶受到IC缺貨影響，削減非IC訂單預估，台達電下半年營業利益率約與第二季持平，並低於季節性趨勢，基於下半年銷售成長趨緩，且毛利率疲軟，下修台達電今年及明年每股盈餘預估，降幅分別為16%及21%，並決定調降台達電評等及目標價，由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由360元下修至250元。
(時報資訊)
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