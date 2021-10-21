【時報記者莊丙農台北報導】宅配通(2642)今年受惠於疫情，加上電商持續成長，帶動今年前3季營收達到33.3億元，年增12.25％。宅配通總經理徐慶懿認為，第4季到明年第1季依舊是傳統旺季，公司營運可望持續向上。他也表示，物流部分將持續投入家電倉庫及自動化的導入，也看好台灣電商成長空間仍大對物流業的助益。
今年5月本土疫情爆發，宅配通卻是逆勢大幅成長，即使疫情告一段落，但5月到8月營收還維持雙位數成長率，9月營收站上第3季最高，年增7.94％，第3季營收11.49億元，超越第2季，再創單季新高。
徐慶懿指出，5、6月疫情沒有特別促銷，營收呈現高成長，雙11是電商戰場，不但有促銷，今年還有五倍券加持，整體的銷售量肯定還會再衝起來，並不會因為先前疫情消費者有提前消費狀況，所以樂觀看待今年第4季到明年第1季旺季可以維持過去熱度。
今年6月營收提前寫下歷史高峰，主要疫情爆發，今年民眾居家宅配量大，徐慶懿認為，隨著疫情降溫，疫苗普及率及施打率提升，影響消費者居家情況，所以疫情帶動的量明年不太會出現。
對於宅配通明年重點，徐慶懿表示，宅配通有宅配服務、物流服務，宅配跟生活有關，物流跟家電有關。宅配部分，台灣網購市場持續成長，而且疫情高峰時網購也才占台灣零售業銷售12％，沒有疫情甚至還不到10％，相對大陸50％、美國20％，電商成長空間很大，宅配通宅配發展有望跟著電商成長，並且也持續增加營業所、車輛，並讓配送效率更高、時效更快。不過，目前比較面臨的是人力問題，有不少人力被外送平台搶走，對運輸人力供需是很大問題，也還在思考解決方案。
在物流服務部分，因為電商推動高單價商品，尤其在家電部分，宅配通在物流部分積極布局家電市場。徐慶懿表示，今年居家辦公及上課，使得家電安裝買賣增加很多，家電今年達到4成成長率，包括冷氣、冰箱等需求很大，消費者也更習慣到網路購買。
宅配通今年針對家電做不少投資，主要在家電倉庫擴充。因為電商不會為了家電去建大型倉庫，物流業者就必須協助客戶，所以在桃園觀音設立8000坪家電倉儲，預計今年底完成場地、設備進駐，明年即可啟用；另外，配合電商在各地分倉，也增加中南部家電倉庫，已經規畫在台中清水附近，中部預計明年可以啟用，為明年雙11準備，南部還在尋覓地點。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：