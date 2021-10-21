【時報記者莊丙農台北報導】宅配通(2642)今年受惠於疫情，加上電商持續成長，帶動今年前3季營收達到33.3億元，年增12.25％。宅配通總經理徐慶懿認為，第4季到明年第1季依舊是傳統旺季，公司營運可望持續向上。他也表示，物流部分將持續投入家電倉庫及自動化的導入，也看好台灣電商成長空間仍大對物流業的助益。

今年5月本土疫情爆發，宅配通卻是逆勢大幅成長，即使疫情告一段落，但5月到8月營收還維持雙位數成長率，9月營收站上第3季最高，年增7.94％，第3季營收11.49億元，超越第2季，再創單季新高。

徐慶懿指出，5、6月疫情沒有特別促銷，營收呈現高成長，雙11是電商戰場，不但有促銷，今年還有五倍券加持，整體的銷售量肯定還會再衝起來，並不會因為先前疫情消費者有提前消費狀況，所以樂觀看待今年第4季到明年第1季旺季可以維持過去熱度。

今年6月營收提前寫下歷史高峰，主要疫情爆發，今年民眾居家宅配量大，徐慶懿認為，隨著疫情降溫，疫苗普及率及施打率提升，影響消費者居家情況，所以疫情帶動的量明年不太會出現。

對於宅配通明年重點，徐慶懿表示，宅配通有宅配服務、物流服務，宅配跟生活有關，物流跟家電有關。宅配部分，台灣網購市場持續成長，而且疫情高峰時網購也才占台灣零售業銷售12％，沒有疫情甚至還不到10％，相對大陸50％、美國20％，電商成長空間很大，宅配通宅配發展有望跟著電商成長，並且也持續增加營業所、車輛，並讓配送效率更高、時效更快。不過，目前比較面臨的是人力問題，有不少人力被外送平台搶走，對運輸人力供需是很大問題，也還在思考解決方案。

在物流服務部分，因為電商推動高單價商品，尤其在家電部分，宅配通在物流部分積極布局家電市場。徐慶懿表示，今年居家辦公及上課，使得家電安裝買賣增加很多，家電今年達到4成成長率，包括冷氣、冰箱等需求很大，消費者也更習慣到網路購買。

宅配通今年針對家電做不少投資，主要在家電倉庫擴充。因為電商不會為了家電去建大型倉庫，物流業者就必須協助客戶，所以在桃園觀音設立8000坪家電倉儲，預計今年底完成場地、設備進駐，明年即可啟用；另外，配合電商在各地分倉，也增加中南部家電倉庫，已經規畫在台中清水附近，中部預計明年可以啟用，為明年雙11準備，南部還在尋覓地點。

(時報資訊)

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