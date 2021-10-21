中興電工承攬國防部雲豹八輪裝甲車動力底盤系統標案，遭控購入中國次級品交貨導致雲豹裝甲車故障頻傳，台中地方法院20日一審宣判，不單董座江義福一審遭判刑6年6個月徒刑及併科罰金3,500萬元，中興電還要遭沒入所得近21億元，引發投資人恐慌，今(21)日跳空跌停以41.20元開出。中興電也再度發重訊澄清，並無詐欺取財，將提起上訴，請求上級審予以撤銷改判。

中興電指出，媒體報導中興電承製之雲豹八輪甲車「動力底盤系統案」為牟暴利竟向中國買中國次級品交貨導致雲豹甲車故障頻傳，為維護國防部本案相關人員及中興電工的聲譽，21日發聲明澄清。

中興電指出，中興電於民國101年2月承製國防部雲豹甲車「動力底盤系統案」，總計326套分11批交貨，105年11月全數交貨，並通過嚴格之整車性能測試驗收合格，業於108年10月31日保固期滿，國防部經八、九年使用後，於110年5月9日正式對外說明，輪型甲車妥善率高於部頒標準，經多年戰備演訓驗證，可滿足地面部隊作戰需求。

中興電表示，有關詐欺取財部分，按國防部軍備局209廠通知函補充說明「禁用大陸地區產品」乙節，依財政部「進口貨物原產地認定標準」辦理。本案雖自第三地進口料件在台加工為零件、組成組件、次系統，惟完全符合重要製程及附加價值率高於35％，屬實質轉型國產品確不違反「禁用大陸地區產品」之規定，即無詐欺情事。

中興電指出，涉及自大陸進口之料件加工組成之「S1轉向機」、「S2轉向機」及「綜合液壓泵」之合約單價合計60萬8,017元，僅約占整個「動力底盤系統案」總價1,499.4萬元的4.06％，自中興電工對國防部軍備局履約角度而言，「動力底盤系統案」於我國已完成重要製程，附加價值率超過95％，當然符合「進口貨物原產地認定標準」第5條、第7條第1項所稱的「實質轉型」國產品。

中興電指出，台中地院對中興公司前述履約取得之利潤僅599萬3,540元，計算公式是【60萬8017元-56萬5206元140台=599萬3,540元】，應屬合理利潤。但一審法院並未審酌，逕以第4批至7批之貨款直接計算沒收金額，顯不可採。

中興電強調，本案中興公司確實依約履行交貨、驗收合格無誤，並非一審判決認定施用詐術，而獲取不法利益，僅係關於「進口貨物原產地認定標準」之原產地公訴人與被告公司間認定之歧異，但一審法院並未詳查本公司聲請調查之證據，遽以沒收金額高達20億9,910萬元，即屬無據，該判決顯有不當，而無可維持，中興電工將提起上訴請求上級審予以撤銷改判。

中興電21日也公布今年上半年1合併財報，資產總額314億元，歸屬於母公司業主之權益115億元，保留盈餘49億元。稅後淨利9.37億，銀行未使用融資額度約為169億元，另七股太陽能EPC案與銀行簽有長期聯貸合約計79億元，財務健全，足以支應營運需求。

(時報資訊)

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