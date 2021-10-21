有網友表示，自己的小孩沒有手機，用自己的門號替孩子登記抽獎，如今中籤卻無法登入App領券。（圖／翻攝自文化部臉書） 各部會推出的加碼券這周陸續公布第二波中獎者號碼，但有不少抽中藝Fun券的民眾湧入文化部臉書抱怨不能領，原來是因為當初登記的時候，許多網友考量小孩與長輩沒有手機門號，因此便用對方的身分證字號，搭配自己的手機門號登記抽獎，但現在家中好幾人中獎，嘗試登入App領取卻出現無法領取的窘境。

一位女網友在文化部的臉書留言表示，當初幫孩子登記藝Fun券的時候，由於小孩還沒有手機號碼，所以她就用自己的門號去登記，結果現在卻面臨中籤無法領取的窘境，因為手機App自動將手機門號綁定她的身分證字號了。

女網友指出，她嘗試用孩子的身分證字號登入其他門號查詢，結果卻顯示「尚未登記藝Fun券」，撥打客服尋求解決方式，但打了100、200通都打不進去。

不少家長表示自己也遇到相同的問題，「小孩的藝Fun券要怎麼領？主綁人用App查詢一直說沒有中籤」、「現在全家人中4份通通沒辦法領」、「幫2個孩子都登記了，且都有中獎，但現在卻都不能領」、「小孩的數位券，媽媽領不到啊！現在要怎麼辦？」

不少網友崩潰痛批，登記加碼券時填寫的手機號碼明明是用來收通知的，但文化部卻將手機號碼註冊成帳號，搭配的還是第一個登記者的身分證字號，結果導致慘劇發生，還有網友哀嚎說，他先用自己的手機號碼替家人綁訂，如今自己中獎了卻無法登入App領取，真的超慘。

第一波藝Fun券共有81萬6874人中獎，第二波則有76萬359人抽中。實際查詢藝Fun券官網發現，在注意事項的部份特別強調，數位券與紙本券只能擇一登記，其中數位券的部分「僅限一組手機門號綁定一組身分證字號登入APP領取」，而紙本券的部分自110年10月1日起則提供四大超商登記領取。

(時報資訊)