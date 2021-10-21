高鐵延伸宜蘭站址傳出有第五案及第六案，對此，行政院發言人羅秉成21日表示，選址案尚未送行政院，行政院的基本原則是尊重專業、切合民意，請交通部傾聽、分析、注意各界意見與方案的利弊得失。

高鐵延伸宜蘭的站址未定，昨天傳出將有第五案及第六案；交通部長王國材今天在立法院受訪時表示，這是地方提出設站新方向，會請顧問公司做專業評估，地方的共識是最重要的決定。

羅秉成今天在行政院會後記者會回應說，選址案目前仍在鐵道局，由顧問公司評估中，尚未送交通部、行政院。行政院一直以來就是秉持開放態度，請交通部傾聽、分析、注意各方意見與各類方案的利弊得失。

羅秉成說，政院的基本原則就是尊重專業、切合民意，希望有個圓滿結果。

(時報資訊)