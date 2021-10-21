（停滯性通膨期各產業股股價漲跌幅表。資料提供＼國泰投顧）

近期各大投資機構皆在討論通貨膨脹議題，儘管目前斷言出現停滯性通膨過早，大部份直接買房可以抗通膨，然依歷史資訊顯示，若停滯性通膨時，房地產股雖呈現正報酬率，但有三大產業股價表現比房地產股更佳，分別是醫療保健股、能源股以及消費服務。

因去年疫情爆發全球政府推出約10.4兆美元財政刺激方案(例如失業補助、振興補貼等），產業供應鏈中斷尚未恢復、疫情干擾港口運作，造成原料短缺、產品短缺，使得今年來西德州原油和天然氣價格大漲，推升全球各國通膨年增率，加上全球景氣減緩，令市場對於停滯性通膨(stagflation)的擔憂攀升。

國泰投顧認為，儘管去年以來因疫情與勞工暫時短缺造成全球供應鏈瓶頸問題，仍將維持一段時間，然而多數國家PMI製造業指數仍維持在50以上的擴張階段，2022年成長率仍可望達4.9％。此外，全球人口老化、科技進步等因素仍是長期抑制物價大幅攀升主因，因此目前斷言出現1970年代的停滯性通膨似乎言之過早。

若真出現停滯性通膨，國泰投顧表示，1960-2020年過去60年期間之歷史統計數據可知，於經濟成長下滑且通膨上揚之停滯性通膨期間，各產業之季度以醫療保健產業之表現最佳、其次為能源與消費服務產業，接下來才是房地產股、金融股等；至於停滯通膨期間，表現較弱則是工業與資訊科技產業股，原料股和通訊服務股績效也沒有太好。

(時報資訊)