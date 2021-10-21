美國總部不玩了！花旗4月宣布出售包括台灣在內全球13個市場消金業務，外媒引述消息人士透露，台灣花旗消金業務呼聲高的潛在買家有本土金控國泰金、富邦金與外銀星展、渣打銀行等4家，外傳出價約20億美元（約台幣560億元），甚至可能衝高到近40億美元（約台幣1120億元）。

美國財經媒體報導，花旗位於台灣、印尼、菲律賓和泰國消金業務，將進行具約束力的投標，本周五（22日）為文件截止日期。據知情人士披露，花旗在台消金業務售價預估可達20億美元，潛在投標買家包括星展、渣打、國泰金控和富邦金控等；另一消息來源稱，售價可能衝上40億美元，買家是否接受視實際出售資產範圍而定。

花旗集團為調整營運策略，賣掉消金業務，但台灣花旗消金業務並非賠錢據點，2020年稅前盈餘97.59億元，信用卡總流通卡數截至今年6月底285萬張，排名國內第6大，不論是獲利還是發卡量，都是外銀資優生。

如今花旗打包出售的台灣消金業務，包括50萬個財富管理客戶、270萬張有效信用卡及3300名員工，存款則有3000多億元，財富管理規模達2000億元，房貸金額約1400億元，小額信貸約500億元。

花旗集團4月中旬宣布將退出澳洲、巴林、中國、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、台灣、泰國及越南等13個市場的消金業務，改往企金領域發展。

花旗前述13個市場的消金業務2020年虧損高達4000萬美元，執行長Jane Fraser一上任就大刀闊斧，砍掉部分海外據點，未來消金業務將集中在新加坡、香港、阿聯酋和倫敦的4大富人聚集區，預計可望帶動財富管理業務大幅成長。

(時報資訊)