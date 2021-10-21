【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數207.68點，漲0.69點；總計332家漲、338家跌、95家持平；委買7507633張、委賣5431189張；總成交值841.10億元。

(時報資訊)

#台股 #櫃買市場

延伸閱讀