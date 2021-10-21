【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16887.68點，跌0.14點；總計476家漲、414家跌、103家持平；委買29760805張、委賣22884862張；總成交值2509.57億元。

(時報資訊)

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