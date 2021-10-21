疫情指揮中心全力拚新冠疫苗覆蓋率，不過前台大感染科醫師林氏璧表示，多數人在關注整體疫苗第一、第二劑覆蓋率時，卻忘了染疫後容易重症長者的覆蓋率，台灣疫情雖控制良好，但難保秋冬本土疫情不會捲土重來，且國門終究要開放，若長者的覆蓋率沒辦法提升，「我們遲早會付出代價」。
林氏璧今（21）日在個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析，昨天和疫苗專家葉庭瑜醫師聊到疫苗覆蓋率上升的危機，認為大多數的人都在看整體第一、第二劑的覆蓋率，但卻忘了染疫後容易重症的長者覆蓋率，他們才是最重要的一群人。
林氏璧指出，兩個月前75歲以上的第一劑覆蓋率已達7成，65至75歲也有8成，「我以為很多未施打第一劑的人，是在等mRNA疫苗莫德納」，但同屬mRNA疫苗的BNT開放後也沒有預約接種，若不是他們認知錯誤非莫德納不打，或是這群人根本不想打了。
林氏璧說，日本、英國、新加坡等國家，年長者疫苗的覆蓋率都是9成以上，這就是整體重症率能夠壓低的關鍵，「我知道台灣疫情控制得很好，因此讓長者們沒有施打疫苗的急迫性」，再加上他們可能又接收到許多疫苗負面資訊，新聞也不斷地播報接種後相關不良反應，因此拒絕接種。
林氏璧直言，「但真的別太天真了」，一來秋天也許本土疫情會再起，二來就算我們真的可以一路守下去，國門終究要開放，若長者的覆蓋率沒辦法提升，我們遲早會付出代價。」
(時報資訊)
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