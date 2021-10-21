（全球人壽強調其公平待客相關課程完訓時數破萬，且強化與身心障礙者的溝通及保險規劃。圖/業者提供）

要讓全員自然而然學會公平待客。全球人壽21日表示，從董事會專業講座、新人訓練到一般員工訓練，都將公平待客原則全方位植入課程中，希望藉由潛移默化，讓公平待客精神植入全球人壽每一位員工的DNA中，各項課程完訓率100％，累計公平待客訓練課程時數已突破1萬小時。

金管會要求金融機構要落實公平待客原則，並從2019年進行公平待客評核，公布績優前20％金融機構名單，2022年則要開始擴大公布範圍，所有金融機構亦積極強化自家公平待客的執行情況。

全球人壽強調其落實公平待客有六大作為，一是在各類培訓課程中，植入公平待客原則及相關訓練；二是就各商品生命週期建立公平待客工作坊，從商品開發設計、推廣行銷、招攬、核保、客服、保全、理賠、申訴、融資貸款，到總務、人資與資訊安全等綜合性作業，積極打造橫向溝通與三道防線前後聯繫的有效機制，務求每一項商品與服務流程，均能充分體現公平待客。

三是向衛福部社會及家庭署取得授權，將「認識身心障礙者特質與需求」手冊內容，製作為動畫課程，在員工課程中，認識身心障礙者的需求、學習與其溝通相關技巧，此動畫登上衛福部社家署Youtube進行推廣，除了員工，更期待更多社會大眾理解心身障礙者的需求。

四是鼓勵業務人員加強對身心障礙者及其家庭經濟成員，推廣風險意識及規畫相關保障，讓全台119.9萬名身心障礙者及其家庭都能獲商業保險，降低疾病與意外對其家庭經濟的衝擊，提高目前身心障礙者僅17％的投保率。

五是針對身心障礙者不同需求，在日常契約文字上放大字體或提供易讀版，建議同仁以同理心取代同情心，與身心障礙者正常溝通，換位思考了解其真正需求。

六是招攬、核保及理賠作業上，對身心障礙者提供友善服務，公平對待，推介適當且需要的商品，對身心障礙者及其整個家庭，精準規劃符合需求的保險網絡，將家庭的經濟風險降到最低，落實全球人壽「因為愛、責任在」的企業品牌理念。

(時報資訊)