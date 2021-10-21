（全球人壽強調其公平待客相關課程完訓時數破萬，且強化與身心障礙者的溝通及保險規劃。圖/業者提供）
要讓全員自然而然學會公平待客。全球人壽21日表示，從董事會專業講座、新人訓練到一般員工訓練，都將公平待客原則全方位植入課程中，希望藉由潛移默化，讓公平待客精神植入全球人壽每一位員工的DNA中，各項課程完訓率100％，累計公平待客訓練課程時數已突破1萬小時。
金管會要求金融機構要落實公平待客原則，並從2019年進行公平待客評核，公布績優前20％金融機構名單，2022年則要開始擴大公布範圍，所有金融機構亦積極強化自家公平待客的執行情況。
全球人壽強調其落實公平待客有六大作為，一是在各類培訓課程中，植入公平待客原則及相關訓練；二是就各商品生命週期建立公平待客工作坊，從商品開發設計、推廣行銷、招攬、核保、客服、保全、理賠、申訴、融資貸款，到總務、人資與資訊安全等綜合性作業，積極打造橫向溝通與三道防線前後聯繫的有效機制，務求每一項商品與服務流程，均能充分體現公平待客。
三是向衛福部社會及家庭署取得授權，將「認識身心障礙者特質與需求」手冊內容，製作為動畫課程，在員工課程中，認識身心障礙者的需求、學習與其溝通相關技巧，此動畫登上衛福部社家署Youtube進行推廣，除了員工，更期待更多社會大眾理解心身障礙者的需求。
四是鼓勵業務人員加強對身心障礙者及其家庭經濟成員，推廣風險意識及規畫相關保障，讓全台119.9萬名身心障礙者及其家庭都能獲商業保險，降低疾病與意外對其家庭經濟的衝擊，提高目前身心障礙者僅17％的投保率。
五是針對身心障礙者不同需求，在日常契約文字上放大字體或提供易讀版，建議同仁以同理心取代同情心，與身心障礙者正常溝通，換位思考了解其真正需求。
六是招攬、核保及理賠作業上，對身心障礙者提供友善服務，公平對待，推介適當且需要的商品，對身心障礙者及其整個家庭，精準規劃符合需求的保險網絡，將家庭的經濟風險降到最低，落實全球人壽「因為愛、責任在」的企業品牌理念。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：