全球主要股市近期上沖下洗，許多股市創新高後呈現高檔震盪，不過印度股市卻一枝獨秀，連續創新高，連帶激勵各計價級別共608檔海外基金中，淨值創新高的14檔，清一色都是印度基金，由於政策穩健、經濟成長潛力大、改革題材多、資金動能挹注，後市表現仍可期，有利定期定額或分批進場布局印度基金。
群益投信表示，創新高後的市場，總是擔憂高檔震盪，在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。
甚至利用投信業者推出智慧理財機制，像是聰明又簡單的日日扣停利加碼機制，更有助投資理財增加效益。印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局印度基金。
群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出，第四季印度聚焦國內節慶需求和外銷動能，在無自身利空和企業成長動能仍佳下，資金預期將持續流入印度，股市高機率續創新高。因疫苗加速施打、管制措施持續放寬，市場預期今明年MSCI印度股市EPS成長率將逾20％，接近金融海嘯前後的榮景。
統計1996年以來，MSCI印度股市EPS成長率在20％以上或高於長期均值的當年度，無論大型股Sensex指數或MSCI印度中小型股指數均有亮眼表現，代表今明年印度股市表現仍可期。
(時報資訊)
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