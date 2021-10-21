近期市場因通膨隱憂、美元指數走強、美股持續走弱、聯準會縮減購債與大陸能耗雙控等事件干擾，台股第四季以來偏弱震盪走勢，但觀察第四季適逢歐美年底節慶消費季，電子旺季到來、政府即將推出振興方案支撐國內經濟，加上台股本益比下降，目前已低於五年平均，仍將有利支撐台股整體大盤走勢。
日盛MIT主流基金研究團隊指出，從宏觀環境來看，台股基本面大致穩定，台灣9月出口396.5億美元，年增29.2％，創歷年單月新高，9月製造業PMI和非製造業NMI續呈擴張，企業基本面方面，今年上半年台股獲利約1.98兆元，創下歷年同期新高。上市櫃公司獲利營收持續成長，預估今年企業獲利年增率可望超過50％，主要反映手機、伺服器、汽車等終端需求強勁帶動半導體與電子零組件延續缺貨與漲價潮。
日盛MIT主流基金研究團隊表示，近期因市場等待半導體產業龍頭法說會訊息，台股買盤明顯縮手，由於法說會釋出正面訊息，有望帶動投資信心，加上年底消費旺季及電子產業旺季來臨，建議投資人可逢回布局，把握第四季台股投資契機。
產業方面，日盛MIT主流基金研究團隊建議，電子股關注供不應求的半導體供應鏈、iPhone為主的5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等。傳產股關注股價低估的鋼鐵族群、運動休閒等族群。
(時報資訊)
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