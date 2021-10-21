【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息人士透露，第三方支付服務商PayPal提出以450億美元收購社群媒體平台Pinterest，這兩個公司的結合預告在電子商務領域中，金融科技和社群媒體結盟的趨勢。
這將是歷來規模最大的社群媒體收購案，遠遠超出微軟在2016年以262億美元收購領英（LinkedIn）的交易。
受到Instagram和抖音（TikTok）等平台上的網紅影響，有越來越多網購族傾向購買他們在社群媒體上看到的商品。收購Pinterest有助於提升PayPal的電商事業，並透過廣告營收分散收入來源。
消息人士透露，PayPal向Pinterest出價每股70美元，其中大部分以股票方式進行交易。該線上支付服務商希望在11月8日公布季報前宣布敲定這項交易。但消息人士亦表示，目前都還未有定數，交易條款也可能改變。
PayPal和Pinterest未回應媒體置評請求。
周三PayPal股價下跌4.9%，收在258.36美元。Pinterest大漲12.8%，收在62.68美元。
據Eikon的數據，PayPal的出價較Pinterest周二收盤價（55.58 美元）溢價26%，且相當於Pinterest過去一年息稅折舊攤銷前盈餘的62倍。
當初微軟以全現金交易收購領英時，則支付領英盈餘的79倍。不過，Pinterest這項交易大部分以股票收購，也就是向其股東提供PayPal股票，壓寶合併後的公司在營收和成本上都將享有加乘效果，而這些股票將隨著時間增值。
(時報資訊)
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