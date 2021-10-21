【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】隔夜那斯達克收盤疲弱影響，重量級科技類股遭拋售，日本股市21日走跌。早盤結束時，日經指數收29,161.71點，跌93.84點或0.32%。東證收2,023.28點，跌4.39點或0.22%。

　三菱日聯摩根士丹利證券認為，那指疲軟影響了軟銀等股票。全球科技新創投資者軟銀，盤中一度下跌2.16%，隨後又小漲約0.07%。

　同時，人力派遣業者瑞可利也跌1.62%。

　半導體機台製造商東京威力科創跌最多，下跌2.73%。

　在半導體業者ASML與科林研發的獲利低於預期後，日本相關晶片類股齊跌。

　由於市場擔心英國疫情升溫，航空公司跌1.93%表現最差。

　另外，立邦塗料表示，將收購塗料業的佼佼者Cromology，股價上漲2.93%。

(時報資訊)

#日股 #半導體

主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
28708.58 -546.97(1.87%)
14:15
南韓KOSPI
3007.33 -5.80(0.19%)
14:32
香港恆生
26017.53 -118.49(0.45%)
16:08
上證指數
3594.78 +7.78(0.22%)
15:00
深圳成指
14444.86 -7.39(0.05%)
16:16
英國FTSE
7195.26 -27.84(0.39%)
16:21
法國CAC
6680.28 -25.33(0.38%)
16:21
德國DAX
15496.81 -26.11(0.17%)
16:21

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