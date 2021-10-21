【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】隔夜那斯達克收盤疲弱影響，重量級科技類股遭拋售，日本股市21日走跌。早盤結束時，日經指數收29,161.71點，跌93.84點或0.32%。東證收2,023.28點，跌4.39點或0.22%。
三菱日聯摩根士丹利證券認為，那指疲軟影響了軟銀等股票。全球科技新創投資者軟銀，盤中一度下跌2.16%，隨後又小漲約0.07%。
同時，人力派遣業者瑞可利也跌1.62%。
半導體機台製造商東京威力科創跌最多，下跌2.73%。
在半導體業者ASML與科林研發的獲利低於預期後，日本相關晶片類股齊跌。
由於市場擔心英國疫情升溫，航空公司跌1.93%表現最差。
另外，立邦塗料表示，將收購塗料業的佼佼者Cromology，股價上漲2.93%。
(時報資訊)
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