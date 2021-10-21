油價勁揚、缺工、缺船...，全球面臨物價上漲壓力，通貨膨脹升溫，行政院長蘇貞昌21日在行政院會中，指示行政院穩定物價小組啟動相關機制，嚴加查察，各部會一起努力，不容藉機哄抬物價，藉此牟利。
行政院發言人羅秉成則強調，今年消費者物價指數（CPI）漲幅預估不會超過2％，低於美歐韓星等國。
穩定物價，蘇貞昌今日在行政院會中表示，國外因疫情、運輸、極端氣候等因素影響，原物料、大宗物料價格受到波擊，請副院長沈榮津督導公平會等相關部會，啟動相關機制，查察是否有人藉機哄抬物價。
蘇揆指出，現在電價已不調整，油價則有運作十幾年良好、平穩的機制，民生物資等也請農委會、經濟部充分掌握供應，不容哄抬物價。他指示沈榮津督導穩定物價小組，把相關物價平穩工作做好，包括公平會、農委會、經濟部、交通部相關部會，一起努力，不容藉機哄抬，藉此牟利。
羅秉成說，因國外疫情緊張，也造成物價影響，有些鋼材價格、運輸貨櫃價格也受到影響，都會產生某種連動關係，行政院本來就由副院長主責督導穩定物價小組，這個機制一直存在，並持續密切注意相關物價波動有無異常情形。
羅秉成說，預估今年消費者物價指數漲幅不會超過2％，比美國、南韓、歐盟、新加坡等國還來得低，而電價部分沒有要調整，油價的部分，也有運作良好平穩的機制，另有亞洲鄰近國家最低與緩漲機制，政府還幫忙負擔部分漲幅，這部分對平穩物價也有所幫忙。
在農產品部分，羅秉成說，會讓蔬果供需平衡價格穩定，若有大宗物資與營建物料部分受影響，也會透過公股事業優先供應國內，提供合理價格，總之，要注意不能輕忽物價的波動異常情形，若有趁機哄抬物價，相關機制與部會應積極查辦。
(時報資訊)
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