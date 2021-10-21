高鐵宜蘭站選址引發在地居民議論，4地點還未決定下，又有立委要求高鐵要延伸到潮州。交通部長王國材21日表示，高鐵有保留延伸潮州的可能性，現在就一段一段來，前面慢後面不一定會慢。

立法院交通委員會21日邀請交通部部長王國材就「高鐵延伸宜蘭」進行專題報告，並備質詢。由於高鐵在宜蘭場址，暫定4位置列為備選，不過位置出現，引發地方爭論不斷。就在各界討論宜蘭高鐵站位置時，卻臨時殺出「異見」。

有立委要求，高鐵屏東站設在六塊厝，觀光客都不會去搭乘，而且後續轉乘相當不便，應該要照顧屏東南邊鄉鎮，要求高鐵延伸至潮州。

王國材說，高鐵有保留延伸潮州的可能性，現在就一段一段來，前面慢後面不一定會慢。

(時報資訊)