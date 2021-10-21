由美國總統拜登提名的中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）20日（周三）在參院聽證會上表達對中國的強硬立場，他提到中國「在新疆的種族滅絕」、在西藏的濫權以及對台灣的霸凌行為都應立即停止。

伯恩斯稱中國是美國「最危險的競爭對手」，表示北京當局正在打破過去「維持最低核威懾的承諾」，呼籲華府應該與歐盟等地的盟友合作，建立經濟影響力。

人權團體和美政府皆認定中國對維吾爾族穆斯林的行為是「種族滅絕」，但中國政府否認指控。

伯恩斯說：「中華人民共和國對新疆的種族滅絕、西藏的暴行、打壓香港的自治與自由、霸凌台灣的行動皆是不當的，而且必須停止。」

他指出，華府將堅持一個中國原則，但反對北京當局破壞現狀的行為。

65歲的伯恩斯曾任美國駐北約（NATO）大使，由於此人目前獲兩黨議員讚揚，預料他的提名案可輕鬆在國會過關。

(時報資訊)