港股21日小幅開高開5點後，隨後震盪回落，最多跌115點，最低來到26,020點。最多升93點升至26,229點。截至午盤，恒生指數跌0.29％，報26,060.26點。國企指數漲0.27％，報9,301.9點。紅籌指數漲0.77％，報3906.88點。

其中，大陸保險企業強勢，中國平安漲超7％，中國太保漲超3％，新華保險漲2.69％。

大陸房地產股漲幅居前，融創中國漲8.74％，旭輝控股集團漲超8％，中國奧園漲6.71％。

「恒大系」領跌，中國恒大跌10.85％，恒大物業跌6.45％，恒大汽車跌10.57％。

(時報資訊)

#港股 #恒指 #恒大 #房地產股

主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
28708.58 -546.97(1.87%)
14:15
南韓KOSPI
3007.33 -5.80(0.19%)
14:32
香港恆生
26017.53 -118.49(0.45%)
16:08
上證指數
3594.78 +7.78(0.22%)
15:00
深圳成指
14444.86 -7.39(0.05%)
16:16
英國FTSE
7195.26 -27.84(0.39%)
16:21
法國CAC
6680.28 -25.33(0.38%)
16:21
德國DAX
15496.81 -26.11(0.17%)
16:21

延伸閱讀