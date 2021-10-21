港股21日小幅開高開5點後，隨後震盪回落，最多跌115點，最低來到26,020點。最多升93點升至26,229點。截至午盤，恒生指數跌0.29％，報26,060.26點。國企指數漲0.27％，報9,301.9點。紅籌指數漲0.77％，報3906.88點。
其中，大陸保險企業強勢，中國平安漲超7％，中國太保漲超3％，新華保險漲2.69％。
大陸房地產股漲幅居前，融創中國漲8.74％，旭輝控股集團漲超8％，中國奧園漲6.71％。
「恒大系」領跌，中國恒大跌10.85％，恒大物業跌6.45％，恒大汽車跌10.57％。
(時報資訊)
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