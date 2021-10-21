【時報-台北電】大陸A股三大指數今日攜手開高後，隨即分道揚鑣，截至午間收盤，上證指數報3603.62點，上漲0.46%，成交額2875.62億元，中國平安上漲6.1%，貢獻最大；深證成指報14444.31點，下跌0.05%，成交額3354.24億元，兩市合計成交額6229.86億元；創業板指報3270.68點，下跌0.44%，成交額1190.51億元。
盤面上，產業類股漲跌不一，採掘等族群漲幅居前、綜合類股表現較弱。概念族群亦漲跌互見，煤炭等股表現出色、HIT電池族群疲弱。兩市個股跌多漲少，共計1739檔上漲，2604檔下跌，41檔漲停。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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