【時報-台北電】大陸A股三大指數今日攜手開高後，隨即分道揚鑣，截至午間收盤，上證指數報3603.62點，上漲0.46%，成交額2875.62億元，中國平安上漲6.1%，貢獻最大；深證成指報14444.31點，下跌0.05%，成交額3354.24億元，兩市合計成交額6229.86億元；創業板指報3270.68點，下跌0.44%，成交額1190.51億元。

　盤面上，產業類股漲跌不一，採掘等族群漲幅居前、綜合類股表現較弱。概念族群亦漲跌互見，煤炭等股表現出色、HIT電池族群疲弱。兩市個股跌多漲少，共計1739檔上漲，2604檔下跌，41檔漲停。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#陸股 #滬指 #深成指 #創指 #A股

主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
28708.58 -546.97(1.87%)
14:15
南韓KOSPI
3007.33 -5.80(0.19%)
14:32
香港恆生
26017.53 -118.49(0.45%)
16:08
上證指數
3594.78 +7.78(0.22%)
15:00
深圳成指
14444.86 -7.39(0.05%)
16:16
英國FTSE
7195.26 -27.84(0.39%)
16:21
法國CAC
6680.28 -25.33(0.38%)
16:21
德國DAX
15496.81 -26.11(0.17%)
16:21

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