中信房屋9月進行網路調查，對於目前物價的感受度，逾75％的受訪者明顯感受目前物價比去年同期來的更高。

中信房屋研展室副理張漢超表示，中經院10月20日大幅上修今年經濟成長預測至5.84％，國內疫情警戒已在第三季起逐步鬆綁，但各產業景氣要見到回穩其實還需要一段時間，況且目前並未完全脫離疫情威脅，部分店家因客源回流慢、無力支撐營運，因而歇業閉店，種種面向都讓民眾對於整體景氣的感受度較差。

另其中42％的受訪者認為第三季國內景氣較第二季差。房價感受度方面，56％受訪者雖認為房價約略保持平穩，但感受房價上漲的比重卻仍有38％，明顯高於感受下跌的6％，而對於年底第四季房價的看法，預期房價上漲的比重也有39％，高於看跌房價的10％。

面對通膨帶來的物價上漲，張漢超說，受訪者大多預期會減少「衣」與「樂」兩大消費的支出，而消費不減反增的兩大項目則為「食」與「住」。因此，對於目前物價的感受度，逾75％的受訪者明顯感受目前物價比去年同期來的更高，甚至當中有30.1％受訪者覺得物價已經到了非常昂貴的程度。

張漢超分析，部分民眾會因物價上漲壓力而有縮減消費的打算，不過由於飲食及居住開支屬生活必需項目，在維持既有生活品質的狀態下，該兩項生活項目不易像服飾或休閒娛樂可以不花費或減少延緩消費，因此只能順勢拉高「食」與「住」的消費預算。

至於房地產方面，受國際原物料上漲的影響，預售及新成屋房價蠢蠢欲動，部分地區案場甚至傳出搶購的消息，在此情況下，多數民眾雖認為房價仍屬持平格局，不過受漲價效應及預期心理影響，房價看漲的比重其實也相對較多。

張漢超認為，房價長期以來都維持上漲格局、近年成長相對溫和，中古成屋市場價格高低則市場機制，屋主想高賣，得看市場是否買單。在物價上漲的年代，賣方得對售屋開價拿捏的合宜、買方欲取得理想房價，也得想方設法縮短考慮時間、加快決策速度，避免過長的考慮時間，這對於買賣雙方而言都是新的學習與考驗。

(時報資訊)