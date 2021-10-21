國際原物料價格持續上揚，從原油漲到銅再到黃金與白銀等，連民生食用的黃豆也都蠢蠢欲動，在台股交易相關連動的期貨ETF今（21）日表現搶眼，期街口布蘭特正2（00715L）、期元大道瓊白銀（00738U）、期街口道瓊銅（00763U）等，分居ETF漲幅前三高，約上漲2.5％上下。
受到近來國際原油庫存減少的衝擊，國際油價一路飆高，布蘭特原油每桶衝上86美元，美油也挺升至83美元之上，目前市場上看油價至90美元，甚至已有劍指100美元，也推升在台股交易的原油ETF，除了期街口布蘭特正2大漲逾2.5％之外，期元大S&P石油也上漲約1.75％。
此外，因國際美股指數下跌，推升黃金與白銀價格同步上揚，期元大道瓊白銀及期元大S&P黃金正2等，今天漲幅約各達2.55％及1.26％附近。
國際銅價近來衝上1萬美元新高，期街口道瓊銅日前股價一度攻上31元，接近上市掛牌來的前波新高價31.8元，近日股價約在30元附近強勢整理。
(時報資訊)
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