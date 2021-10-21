【時報-台北電】中興電(1513)報載中興電工承製之雲豹八輪甲車「動力底盤系統案」為牟暴利竟向中國買中國次級品交貨導致雲豹甲車故障頻傳，為維護國防部本案相關人員及中興電工之聲譽，說明釋疑如下：

一、首先本案合約執行情形：中興電工在101年2月承製國防部雲豹甲車「動力底盤系統案」總計326套分11批交貨，於105年11月全數交貨，並通過嚴格之整車性能測試驗收合格，業於108年10月31日保固期滿，國防部經八、九年使用後，於110年5月9日正式對外說明：輪型甲車妥善率高於部頒標準，經多年戰備演訓驗證，可滿足地面部隊作戰需求。

二、有關詐欺取財部分：

(一)按國防部軍備局209廠通知函補充說明「禁用大陸地區產品」乙節，依財政部「進口貨物原產地認定標準」辦理。本案雖自第三地進口料件在台加工為零件、組成組件、次系統，惟完全符合重要製程及附加價值率高於35%，屬實質轉型國產品確不違反「禁用大陸地區產品」之規定，即無詐欺情事。

(二)至若，涉及自大陸進口之料件加工組成之「S1轉向機」、「S2轉向機」及「綜合液壓泵」之合約單價合計60萬8017元，僅約佔整個「動力底盤系統案」總價1499萬4000元之4.06%，故自中興電工對國防部軍備局履約角度而言，「動力底盤系統案」於我國已完成重要製程，附加價值率超過95%，當然符合「進口貨物原產地認定標準」第5條、第7條第1項所稱之「實質轉型」國產品。

(三)詎料台中地院對中興公司前述履約取得之利潤僅有599萬3540元(計算式:「60萬8017元-56萬5206元140台=599萬3540元」，應屬合理利潤，但一審法院並未審酌，而逕以第4批至7批之貨款直接計算沒收金額，顯不可採。

(四)本案中興公司確實依約履行交貨、驗收合格無誤，並非一審判決認定施用詐術，而獲取不法利益，僅係關於「進口貨物原產地認定標準」之原產地公訴人與被告公司間認定之歧異，但一審法院並未詳查中興電聲請調查之證據，遽以沒收金額高達20億9910萬元，即屬無據，該判決顯有不當，而無可維持，中興電工將提起上訴請求上級審予以撤銷改判。

三、中興公司110年6月30日合併財務報表資產總額314億元，歸屬於母公司業主之權益為115億元，保留盈餘49億元。稅後淨利為9.37億元，銀行未使用融資額度約為169億元，另七股太陽能EPC案與銀行簽有長期聯貸合約計79億元，財務健全足以支應營運需求。（編輯整理：葉時安）

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