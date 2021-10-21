【時報記者郭鴻慧台北報導】杏國(4192)新藥SB05PC全球胰臟癌三期試驗解盲結果下午即將揭曉，新藥族群淡定以對，智擎(4162)、浩鼎(4174)攜手走高，漲幅在1%左右，中裕(4147)及基亞(3176)等力守在平盤上方，合一(4743)、富齡富錦(1760)跌幅則逼近2%左右。

杏國研發中的新藥SB05PC，全球胰臟癌三期試驗解盲結果受到市場期待，股價自8月的50.6元起漲，短短2個月時間，股價狂飆1.5倍。今日下午兩點將以網路影音直播記者會，宣布解盲的結果。今日杏國及母公司杏輝(1734)都宣告停盤。

今日雖然有杏國即將解盲的題材，但並未能激勵多頭，上市櫃生醫類股表現疲軟，個股跌多漲少，上市櫃生醫指數聯袂下跌，其中龍燈-KY(4141)鎖在跌停板26.2元；生華科(6492)、晶碩(6491)跌幅在2.5%以上；不過，亨泰光(6747)、祺驊(1593)漲幅在4%上，神隆(1789)、泰福-KY(6541)漲幅在2%以上。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意