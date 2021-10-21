高通技術公司今日宣布推出針對7GHz以下頻段的高通ultraBAW射頻濾波器技術，是以高通數據機到天線解決方案為基礎打造的另一項創新，推動高效能5G與連網系統在橫跨各無線產品領域的發展。

射頻（RF）濾波器能將手機接收與發射的無線電訊號從不同頻段中分離出來。全新高通ultraBAW射頻濾波器技術能讓5G和Wi-Fi解決方案皆能存取高達7 GHz以下的頻譜資源，以在更高的頻率上帶來更高的效能。能夠存取7 GHz以下頻段，將使下一代行動裝置、筆電以及眾多車用、物聯網與工業應用解決方案受益於5G與Wi-Fi共存，進而增強室內與室外的效能表現與功耗效率。

全新高通ultraBAW射頻濾波器承接先前宣布的高通ultraSAW技術，持續擴展領先業界的效能。高通ultraSAW技術涵蓋較低的600MHz至2.7GHz頻段，而高通ultraBAW技術則涵蓋2.7至7.2GHz頻段，擴展高達7GHz以下的中頻段連網能力。高通ultraBAW更支援高達300MHz的超寬頻道，並可與5G和／或Wi-Fi網路共存，提升下載和上傳的速率。

藉由將支援的頻率由2.7GHz提高至7.2GHz，高通ultraBAW技術能夠支援一些Wi-Fi的關鍵頻段，包括5GHz、以及近期被應用在Wi-Fi 6E與未來Wi-Fi標準使用的6 GHz頻段。搭載高通ultraBAW技術的裝置將能享有提升的傳輸速率與定位服務，以及其他更多優點。

透過使用薄膜壓電材料的微聲波技術，高通ultraBAW濾波器能以更小的體積結合創新且強化的散熱模組技術，帶來更高的功耗效率並延長電池續航力。此外，作為高通技術公司業界領先的數據機到天線解決方案組合中的最新成員，高通ultraBAW將使OEM廠商能為多款產品帶來高效能的5G與Wi-Fi功能，包括行動裝置、車用裝置、筆電、平板、用戶終端設備（CPE）、小型基地台、固定無線接取（FWA）與物聯網等。

高通資深副總裁暨德國射頻前端GmbH部門總經理Christian Block表示：「高通新一代射頻濾波器解決方案在將5G擴展至行動裝置以外的應用上至關重要。我們已見證高通ultraSAW技術在3 GHz以下頻段實現的許多成功案例；現在，藉由高通ultraBAW技術，我們得以針對7 GHz以下頻段提供出色效能。高通技術公司正與業界領先的OEM廠商合作發展下一代連網裝置，讓消費者在觀賞串流影片、下載檔案，或享受延展實境的體驗時，皆能無縫且順暢地享受5G NR與Wi-Fi網路的頂尖效能。」

(時報資訊)