晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今天上午南科廠旁的再生水廠工程工地發生火災。台積電證實是興建中的再生水廠發生火災。南科管理局表示，上午11點10分接獲通報，在南科九路20號的再生水廠有火警事故，疑似電焊施工引燃管線保溫棉。
據了解，消防隊於11點25分已將火勢控制，目前殘火處理，廠內人員皆已疏散，並無人員傷亡。南科管理局已勒令工地停工並進行後續調查處理。
台積電證實是興建中的再生水廠發生火災。據了解，該工程的承包商是中鼎工程。
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晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今天上午南科廠旁的再生水廠工程工地發生火災。台積電證實是興建中的再生水廠發生火災。南科管理局表示，上午11點10分接獲通報，在南科九路20號的再生水廠有火警事故，疑似電焊施工引燃管線保溫棉。
據了解，消防隊於11點25分已將火勢控制，目前殘火處理，廠內人員皆已疏散，並無人員傷亡。南科管理局已勒令工地停工並進行後續調查處理。
台積電證實是興建中的再生水廠發生火災。據了解，該工程的承包商是中鼎工程。
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