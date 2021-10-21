大陸近日公布的多項宏觀經濟數據盡皆黯然，有多位專家先後表示，為救經濟，降準事不宜遲。

界面新聞報導，植信投資首席經濟學家連平21日出席2021中國首席經濟學家論壇暨第一屆大灣區（黃埔）經濟峰會時表示，大陸的金融機構存款準備金率存在下調空間。連平表示，近年來，大陸存貸款增速發生趨勢性轉變。近五、六年間存款增速8％，貸款增速12％，存款的增速始終跟不上貸款增速，導致餘額存貸比高。

連平建議，最合理的辦法是下調存款準備金率，建議在第四季下調存款準備金率0.5％。

此外，大陸國務院參事室特約研究員姚景源19日在國新辦記者會上也曾表示，目前大陸經濟面臨停滯性通貨膨脹，他表示，從經濟學原理來講，通貨膨脹歸根結底是一種貨幣現象，就是市場上過多的貨幣追逐較少的產品。姚景源認為，貨幣政策方面，還可以適度下調存款準備金率，他建議「第四季存款準備金率可以下調1個百分點，可以增加人民幣1兆元的流動性，以更好地支撐經濟增長」。

(時報資訊)

#大陸 #宏觀經濟 #通膨 #貨幣政策

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