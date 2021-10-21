【時報記者林資傑台北報導】財金公司為提升ATM跨行系統的服務品質及應變能力，將在24日周日凌晨辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，預期2點及4點半的主、備中心系統服務切轉期間，將各暫停跨行服務15～30分鐘，盡量使民眾的不便影響降至最低。
財金公司每年辦理ATM跨行服務系統應變演練，除自行以測試系統進行演練外，並協同全體金融機構進行仿真模擬演練。為求演練更為精進，2019年起每年辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，以確保台灣跨行支付系統的穩定與安全。
財金公司表示，此次計畫性演練假設情況是主中心2套互為備援的「ATM跨行系統」同時發生異常，而各金融機構系統正常運作時，需將「ATM跨行系統」緊急切換至異地備援中心營運，藉以驗證4項可能發生情境。
為使對民眾不便影響降至最低，財金公司選擇24日假日凌晨交易離峰時段演練，第一階段預計凌晨2點啟動，將ATM跨行系統由主中心切轉至備援中心提供服務，第二階段預計凌晨4點半啟動，將ATM跨行系統自備援中心切轉回主中心，接續提供服務。
財金公司指出，主、備中心系統服務切轉期間，預期將各暫停跨行服務15～30分鐘，以辦理各項跨行服務驗證，必要時將適度延長。暫停期間各金融機構服務不受影響，各金融機構仍可提供民眾自行服務，民眾倘有提領現金等需求，請選擇存款銀行的ATM辦理。
財金公司表示，演練期間若遇不可抗力或非預期事件，以致需變更或啟動緊急應變計畫，將另案通知金融機構，並透過網站周知大眾。民眾若有跨行服務相關問題，可撥打財金公司客服專線(02)2630-1222，或向往來金融機構洽詢。
(時報資訊)
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