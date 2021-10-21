【時報記者任珮云台北報導】聯合國氣候變遷大會（COP26）即將登場，預期將聚焦於全球對抗氣候變遷的具體行動，減碳排已是國際趨勢，企業也積極實現零碳轉型。渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）發布「零碳未來」調查，深入探討台灣企業減碳的進度。調查結果發現，57%的台灣企業仍未有減碳相關規劃；多數已啟動減碳行動的企業，則以節能節電與採用環保原料或製材為較常見的作法。
針對企業減碳的相關進展，75%的受訪企業自認進度不足，僅有約25%受訪企業認為與同業相比，自身企業減碳成績已達「及格」或以上標準；在推動減碳過程中，將近3分之2的受訪企業皆認為「外部專業單位或顧問」與「政策方案引導與獎勵措施」將是最有效的驅動力，其次是「借鏡參考國內外成功案例」（50%）。
進一步觀察受訪企業的減碳作法，就企業營運面，以熄燈節電為最常見的作法（66.7%），其次是採用環保文具或環保紙張（47.6%）；在業務發展面，45.2%的受訪企業已採用環保原料或製材，同時也有約3成的企業已採用太陽能或風電等潔淨能源，或是進行廢水、廢料回收，進一步提升供應鏈的減碳程度。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）表示，氣候變遷是全人類共同面臨的挑戰，台灣也不能倖免於外，日前政府也展現決心，計畫在2025年達成減碳20%、2050年實現淨零碳排的目標。渣打銀行也以具體行動響應，為全球永續環境貢獻心力，渣打集團規劃將在2030年達成營運淨零排放，2050年達成投融資淨零排放的目標。渣打銀行更積極將金融本業結合永續發展，今年與日月光集團完成簽署5.05億美元的永續績效連結貸款，為全球半導體封裝測試廠中第一筆永續績效連結貸款。不僅發揮金融業的關鍵角色，協助客戶推動永續目標，也期盼能號召更多企業重視永續議題，發揮正面影響力。
除了透過金融業務協助客戶實現減碳願景之外，渣打銀行也期待透過多元管道，提升大眾對於永續及減碳議題的關注。渣打與商業周刊攜手進行「零碳未來」調查，針對數十家台灣企業的減碳轉型步伐進行深入探討。調查結果指出，近6成（57.1%）台灣企業仍未開始減碳轉型的相關規劃，更有78.6%的受訪企業坦承不知如何計算碳足跡。至於已啟動減碳行動的企業中，有3分之1表示在尋求外部單位協助，另有3分之1企業則處於盤點碳排放量的階段，顯示企業需投注更多心力與資源，加速減碳轉型，方能與國際趨勢接軌。
(時報資訊)
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