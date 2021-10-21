【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】越南河靜省(Ha Tinh)政府宣布，當地最大集團Vingroup預定2021年時，將在中部河靜為旗下品牌VinFast電動車建立一座規模為3.87億美元的電池工廠。這座占地31.1英畝或12.6公頃的新電池廠，預計年產能將達到5 GW。
據悉，這座新電池廠預計從2021年第4季到2022年第3季這1年時間，在軟硬體陸續到位後，每年可望先投產3 GW。順利到2025年後，產能估將滿載運作。
Vingroup集團沒有否認這項消息，但未透露更多細節。
距今約半年前路透社曾報導，Vingroup正尋覓與電池廠相同的廠址，打算興建VinFast汽車2廠。
(時報資訊)
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