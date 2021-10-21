【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隔夜美股道瓊指數創下盤中新高，標普500指數連漲第6天，但以科技股為主的那斯達克指數收黑。周四香港股市以幾近平盤開出後陷入震盪，目前恆生指數小跌0.2%，報26088.62點，盤中一度跌逾百點、也一度在26000點觸底反彈後漲近百點。

　國企股目前漲0.36%，報9310.45點。

　科技股小跌0.5%，主要成分股跌多漲少。快手漲2.66%，表現最佳。前一日因創始人馬雲在歐洲現蹤而大漲的阿里巴巴，目前下跌0.6%。

　中國國有資產監督委員會宣布將採取行動推進稀土物流專業化整合，稀土股強勢表態，中國稀土一度飆升6%。

　中國的本土疫情再度升高，呷哺呷哺、海底撈、九毛九、華潤啤酒、青啤、百威亞太等餐飲類股表現疲弱。

中移動前三季獲利報喜，目前上漲0.8%。

　比特幣價格漲破6.6萬美元，再創歷史新高，歐科雲鏈、火幣科技、雄岸科技、美圖、柏能等相關股上漲。

(時報資訊)

#港股 #恒指 #比特幣 #稀土 #科技股

主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
28708.58 -546.97(1.87%)
14:15
南韓KOSPI
3007.33 -5.80(0.19%)
14:32
香港恆生
26017.53 -118.49(0.45%)
16:08
上證指數
3594.78 +7.78(0.22%)
15:00
深圳成指
14444.86 -7.39(0.05%)
16:16
英國FTSE
7195.26 -27.84(0.39%)
16:21
法國CAC
6680.28 -25.33(0.38%)
16:21
德國DAX
15496.81 -26.11(0.17%)
16:21

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