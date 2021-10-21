【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隔夜美股道瓊指數創下盤中新高，標普500指數連漲第6天，但以科技股為主的那斯達克指數收黑。周四香港股市以幾近平盤開出後陷入震盪，目前恆生指數小跌0.2%，報26088.62點，盤中一度跌逾百點、也一度在26000點觸底反彈後漲近百點。
國企股目前漲0.36%，報9310.45點。
科技股小跌0.5%，主要成分股跌多漲少。快手漲2.66%，表現最佳。前一日因創始人馬雲在歐洲現蹤而大漲的阿里巴巴，目前下跌0.6%。
中國國有資產監督委員會宣布將採取行動推進稀土物流專業化整合，稀土股強勢表態，中國稀土一度飆升6%。
中國的本土疫情再度升高，呷哺呷哺、海底撈、九毛九、華潤啤酒、青啤、百威亞太等餐飲類股表現疲弱。
中移動前三季獲利報喜，目前上漲0.8%。
比特幣價格漲破6.6萬美元，再創歷史新高，歐科雲鏈、火幣科技、雄岸科技、美圖、柏能等相關股上漲。
(時報資訊)
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